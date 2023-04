++ Def: 21 collegati alla manovra, anche le pensioni ++

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Ci sono anche "interventi in materia di disciplina pensionistica" tra i 21 "collegati alla decisione di bilancio" che il governo elenca "a completamento della manovra 2023-2025" nel Def appena pubblicato. Tra le misure alcune già all'esame del Parlamento come la delega fiscale e quella sul riordino degli incentivi alle imprese o il ddl sull'autonomia differenziata. Si prevedono poi "misure a sostegno delle politiche per il lavoro" e "interventi a favore delle politiche di contrasto alla povertà". Ma l'esecutivo punta, tra l'altro, anche sulla "valorizzazione del made in Italy" e sulla "tutela delle produzioni agricole nazionali".

(ANSA).