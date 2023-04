Welfare, tre milioni da Regione Puglia contro povertà

(ANSA) - BARI, 12 APR - Altri tre milioni sono stati stanziati dall'assessorato al Welfare della Regione Puglia in favore degli Ambiti territoriali sociali per promuovere misure per favorire l'inclusione sociale e contrastare la povertà e le disuguaglianze.

"Le misure messe in campo - dicono dalla Regione - devono essere in grado di migliorare l'efficacia dell'accesso a percorsi di invecchiamento attivo per le persone anziane in condizioni di fragilità; attenuare il rischio di esclusione a danno di minori e famiglie; facilitare una migliore integrazione di persone e ragazzi in condizioni di disabilità". "Le azioni devono essere contraddistinte da un forte carattere di innovatività e sperimentazione - dichiarano l'assessora al Welfare Rosa Barone e la direttrice del Dipartimento Welfare Valentina Romano - e vanno attuate con il pieno coinvolgimento dei soggetti del Terzo settore attraverso l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione e della co-progettazione.

Puntiamo sulla innovatività dei servizi e sulla programmazione insieme al Terzo settore per rispondere in maniera sempre più efficace e immediata ai bisogni dei cittadini". (ANSA).