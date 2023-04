Urso, 'lo spazio rappresenta il Made in Italy del futuro'

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Le industrie spaziali italiane sono un'eccellenza poco conosciuta ma siamo tra i primi al mondo: lo spazio rappresenta il Made in Italy del futuro.Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, Adolfo Urso, in occasione dell'evento organizzato a Frascati (Roma), presso l'Esrin, per presentare la conclusione della prima fase dell'ambiziosa costellazione spaziale italiana Iride, realizzata con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

"Nel mondo ci conoscono soprattutto per le eccellenze alimentazione abbigliamento e arredamento, le famose 3A che hanno fatto del made in Italy il marchio di qualità in cui i consumatori si riconoscono", ha detto Urso a margine dell'evento "Ritengo che lo spazio rappresenti il made in Italy del futuro", ha aggiunto. "Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dello spazio: in questa denominazione - ha osservato Urso - c'è tutto il meglio del nostro Paese". (ANSA).