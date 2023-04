Roccella, presto incontro con Confindustria su parità di genere

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "Oltre alla certificazione di genere delle imprese, abbiamo aggiunto uno strumento meno burocratico, più agile, ad adesione assolutamente volontaria: è il codice di autodisciplina per le imprese, soprattutto per il rientro delle donne dopo assenza da maternità perché non perdano la progressione di carriera. Lo abbiamo messo in campo da pochissimo e lo dobbiamo ancora lanciare, ci sarà a breve, fra l'altro, un incontro con Confindustria". Lo ha annunciato la ministra la alla Famiglia, alla Natalità e alla Pari Opportunità Eugenia Roccella a Porta a Porta. (ANSA).