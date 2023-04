ProfessionItaliane, 'soddisfazione per varo equo compenso'

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "ProfessionItaliane", l'associazione che rappresenta 23 Consigli nazionali delle professioni ordinistiche ed oltre 2 milioni di professionisti, esprime grande soddisfazione per l'approvazione della nuova legge sull'equo compenso ai professionisti, che integra e migliora quella approvata nel 2017, rendendone più incisiva ed operativa l'applicazione. Lo si legge in una nota dell'organismo, costituito dal Cup (Comitato unitario professioni) e dalla Rpt (Rete professioni tecniche), "protagonista di tutte le iniziative volte a ottenere il definitivo riconoscimento per i professionisti di un sacrosanto diritto costituzionale, quello appunto dell'equo compenso, sancito anche dal Codice civile, che richiama la necessità di adeguare il compenso all'importanza dell'opera e al decoro delle professioni. Principi ineludibili posti a base della dignità di qualunque lavoratore".

"Non c'è dubbio - va avanti la nota - che occorrerà apportare alcune modifiche, già condivise con le rappresentanze delle forze politiche, al testo di legge per giungere, in un secondo momento, al completamento del principio dell'equo compenso, in modo che questo possa sviluppare appieno la sua efficacia, a tutela della qualità delle prestazioni professionali e, di conseguenza, della collettività". L'associazione, "nel ringraziare tutte le forze politiche che hanno approvato il provvedimento, su proposta del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dell'onorevole leghista Jacopo Morrone, e i parlamentari di FdI Andrea De Bertoldi e della Lega Erika Stefani, annuncia l'organizzazione - a breve - di un convegno, durante il quale verranno esposte, alla presenza di rappresentanti del governo e del mondo della politica, le novità e l'importanza di questa legge", termina la nota. (ANSA).