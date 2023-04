Inps,aumenta attività e personale si riduce,-11mila dal 2000

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Crescono le attività dell'Inps mentre diminuisce il personale: lo rileva lo stesso istituto che in un focus sui dipendenti rileva che rispetto agli oltre 34mila dipendenti del 2000 nel 2022 l'Ente ne aveva registrati 23.293 con un calo di quasi 11mila unità. E nel periodo si è avuto anche l'assorbimento dell'Inpdap e dell'Enpals con il relativo personale mentre sono cresciute le attività sia allargandosi ai dipendenti e ai pensionati pubblici e dello spettacolo ma anche a molte attività del welfare come ad esempio il reddito di cittadinanza e l'assegno unico. In pratica dal 2013 la produttività è aumentata passando da 113,2 a 137,09.

Nonostante gli oltre 4.500 ingressi dal 2019 nel personale dell'istituto e la crescita delle attività legate all'emergenza Covid i dipendenti sono continuati a diminuire soprattutto a causa dei pensionamenti con 8.183 uscite tra il 2019 e il 2022.

Il fabbisogno dell'istituto che dal 2022 si occupa anche delle pensioni dei giornalisti era stato fissato nel 2021 a 29.691 a fronte di una consistenza al 31 dicembre 2022 di 23.027 unità.

