Inps,aumenta attività e personale si riduce,-11mila dal 2000 (2)

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "La pandemia da Covid-19 - ha affermato il direttore dell'Inps, Vincenzo Caridi - ha determinato effetti straordinariamente critici nello scenario economico e sociale del Paese, che si sono protratti nel 2021 e in parte del 2022, con inevitabili rilevanti impatti anche sull'attività e sull'organizzazione dell'Istituto. In tale contesto è emerso, ancora una volta, il ruolo fondamentale dell'Inps, che con rinnovata consapevolezza delle proprie responsabilità, ha servito una platea di utenti pari a circa i due terzi della popolazione, con prodotti e servizi retti da discipline complesse e volti a soddisfare bisogni primari".

"Anche in termini di qualità, ha detto ancora, l'Istituto ha riportato importanti risultati soprattutto recuperando scostamenti in aree particolarmente critiche, in cui sono state abbattute giacenze e ridotti i tempi di erogazione. Lo dimostrano i dati di performance. L'Istituto, infatti, si pone annualmente obiettivi sfidanti di qualità volti a misurare la capacità di creare valore pubblico per la collettività di riferimento. Il punto di partenza è l'individuazione di aree strategiche su cui intervenire in risposta ai bisogni dei cittadini e delle imprese. I risultati conseguiti rispetto al programmato sono eccellenti. Cito, per esempio, le attività volte al consolidamento del conto assicurativo, i miglioramenti dei tempi per l'erogazione delle prestazioni dell'invalidità civile e, in generale, la riduzione dei tempi per l'erogazione delle prestazioni".

Gli utenti Inps - si legge nel focus - sono il 65% dei residenti complessivi mentre rispetto ai residenti in età da lavoro o anziani l'Inps interessa il 74,7% del totale. La spesa pensionistica Inps è pari al 15,4% del Pil mentre rappresenta il 27,8% della spesa pubblica. (ANSA).