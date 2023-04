Imprese: Pd Campidoglio, bene accordo Coop-Tigre, salvi i posti

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "La notizia dell'accordo che salva circa 800 lavoratori e lavoratrici nel passaggio dei 54 punti vendita Distribuzione Roma, insegna Coop, al gruppo Magazzini Gabrielli, supermercati Tigre, è un raggio di sole per il mondo del lavoro e della tenuta occupazionale di Roma". Così in una nota Valeria Baglio e Erica Battaglia, consigliere capitoline del Pd, rispettivamente capogruppo e presidente della commissione Lavoro. "Un sentito ringraziamento alle aziende e ai sindacati di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs di Roma e del Lazio - aggiungono - che in questi giorni hanno lavorato per ottenere questo importante risultato per Roma. Lavoratori e lavoratrici restano al loro posto e non vedono mutare diritti acquisiti: un segnale di rispetto per la città e per un comparto che più di altri è stato esposto alla pandemia, garantendo a tutti noi l'approvvigionamento dei beni di prima necessità. Nel complesso - concludono le esponenti dem - ci sembra un buon esempio che qualifica anche chi crede nella città di Roma e qui intende investire, senza abbassare tutele e qualità del lavoro".

(ANSA).