Evento di tributaristi e Confassociazioni sulla riforma fiscale

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Domani, giovedì 13 aprile, alle 15:30, si terrà online 'Dialoghi con le presidenze', un confronto sulla legge delega di riforma fiscale tra Confassociazioni, l'Istituto nazionale tributaristi (Int) con i suoi iscritti e le varie associazioni che compongono la Confederazione. Per il presidente dell'Int, Riccardo Alemanno, che guida pure l'Osservatorio sulla fiscalità di Confassociazioni, nell'evento "saranno indicati i punti salienti e qualificanti della riforma, le prime proposte di semplificazione e il dialogo con chi interverrà sarà terreno fertile per proporre tematiche e soluzioni operative".

Secondo il presidente di Confassociazioni Angelo Deiana, quella tributaria "è una riforma determinante per la crescita e il rilancio dell'economia", si legge in una nota degli organismi professionali. (ANSA).