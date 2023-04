Confcommercio professioni, 'ok equo compenso è primo passo'

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "La normativa introdotta in tema di equo compenso per le prestazioni professionali costituisce sicuramente un primo passo la cui efficacia dovrà valutarsi in fase di attuazione" ed è "positivo che le professioni non organizzate vi siano comprese, ma la determinazione dei parametri del compenso equo deve essere preceduta da un'ampia interlocuzione e confronto con le relative rappresentanze". Lo si legge nella nota di Confcommercio professioni che apprezza "finalmente l'estensione del provvedimento alla Pa. Restano le perplessità sulla limitazione ai soli rapporti di natura convenzionale e ci auguriamo che a breve si possa ampliare l'ambito di applicazione", si chiude la nota, dopo il varo definitivo alla Camera dell'equo compenso. (ANSA).