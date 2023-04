Commercialisti, 'bene l'equo compenso, si ampliano tutele'

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "Oggi è una giornata importante. L'ok definitivo del Senato alla legge sull'equo compenso rappresenta un passaggio molto significativo, non solo perché si ampliano finalmente le tutele per i professionisti, ma anche perché questa legge è il frutto concreto di un positivo cambio di atteggiamento della politica nei confronti dell'universo delle libere professioni". È quanto afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio.

"Esprimiamo il nostro pieno consenso - prosegue - su una disciplina che si pone l'obiettivo di tutelare finalmente il diritto del professionista a ricevere un compenso equo nei rapporti contrattuali che lo riguardano, specie nei casi in cui la controparte è in una posizione dominante. Il principio secondo il quale ad ogni prestazione professionale debba corrispondere un compenso commisurato alla prestazione svolta è alla base di un processo di pieno riconoscimento della dignità dei lavoratori autonomi".

Però, "come tutti i testi - conclude - anche questo è perfettibile, e il nostro auspicio resta quello che le tutele in esso contenute possano essere in futuro ulteriormente estese. Ma questa legge rappresenta comunque un punto di partenza estremamente importante", termina la nota dei commercialisti.

