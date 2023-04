Cassa forense, '240.019 avvocati, 4,1 ogni 1.000 abitanti'

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Nell'arco degli ultimi 40 anni, "il numero dei professionisti legali in Italia ha conosciuto un incremento tendenziale arrivando, nel 2022, a registrare una media di 4,1 avvocati per 1.000 abitanti" e, secondo gli ultimi dati elaborati dalla Cassa forense, gli avvocati iscritti nella passata annualità sono "240.019", ma "dall'anno precedente il tasso annuo di crescita ha registrato una variazione negativa (-0,7%)", laddove si contano 8.257 nuove iscrizioni e 8.698 cancellazioni, determinando un saldo negativo di 441 professionisti associati all'Ente previdenziale privato presieduto da Valter Militi. Lo si legge nel Rapporto sull'Avvocatura per il 2023, realizzato dalla Cassa Forense e dal Censis, che viene illustrato questa mattina, a Roma, e di cui l'ANSA ha potuto leggere in anticipo alcune cifre.

Sono soprattutto le donne, si evidenzia nel dossier, "a cancellarsi dalla professione", giacché ne sono state censite 5.873 in meno nell'ultimo anno. La maggior parte degli iscritti è rappresentata da avvocati che esercitano l'attività lavorativa (225.513) mentre i pensionati contribuenti sono 14.506; la distribuzione per genere mette in luce una leggera prevalenza maschile su quella femminile: in valore assoluto, gli associati alla Cassa nel 2022 "sono 126.000 uomini e 113.000 donne". Nella platea migliora il sentimento di fiducia verso il futuro: rispetto, infatti, a quanto contenuto nel Rapporto Cassa forense-Censis del 2022, "la quota di chi ritiene molto critico il lavoro forense, a causa di un generale senso di incertezza, diminuisce di quasi 3 punti percentuali, dal 28,4% del 2021 al 25,5%" dell'anno passato. (ANSA).