Anc (commercialisti), 'con equo compenso stop bandi gratis'

(ANSA) - ROMA, 12 APR - L'approvazione in via definitiva della legge sull'equo compenso "è sicuramente una buona notizia, trattandosi di un provvedimento atteso da molto tempo dai professionisti e sollecitato in più occasioni dall'Associazione nazionale commercialisti (Anc). Sul fronte della Pubblica amministrazione, ci aspettiamo dunque che cali definitivamente il sipario sui bandi gratuiti con prestazioni professionali senza compenso. Tuttavia, crediamo sia necessario intervenire con urgenza su almeno tre punti della legge: estendere la nuova normativa ai committenti di dimensioni minori, considerato che la precarietà non risparmia certo il comparto delle professioni, il quale pertanto esige tutela". Lo si legge in una nota dell'Anc, il sindacato professionale guidato da Marco Cuchel, secondo cui "gli altri punti che dovrebbero essere oggetto di modifica sono l'impianto sanzionatorio che la norma prevede e il ruolo che impropriamente viene assegnato agli Ordini professionali". (ANSA).