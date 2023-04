Aiga (giovani avvocati), 'legge equo compenso ci dà dignità'

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "Grandissima soddisfazione della giovane Avvocatura per l'approvazione all'unanimità da parte del Parlamento della legge a prima firma del presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull'equo compenso. Una legge che ridà dignità al lavoro dei professionisti che da Pierluigi Bersani e Mario Monti in poi erano stati costretti a indecorose gare al ribasso e a svilire la loro attività professionale". Così in una nota il presidente dell'Associazione italiana giovani avvocati (Aiga) Francesco Paolo Perchinunno, che sottolinea "l'orgoglio per una legge nata anche da un'idea dell'Aiga, protagonista di molte battaglie al fianco dell'Avvocatura. Un ringraziamento a tutte le forze politiche che ci hanno sostenuto, in particolare agli onorevoli Marta Schifone, Carolina Varchi, Jacopo Morrone e Francesco Paolo Sisto che hanno dimostrato concretamente il loro impegno. L'equo compenso è solo un punto di partenza - conclude Perchinunno - da domani saremo al lavoro per rilanciare nuove idee a sostegno della dignità e del lavoro dei professionisti".

(ANSA).