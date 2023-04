Abi per sviluppo territorio, tappa a Bari con il ministro Fitto

(ANSA) - BARI, 12 APR - "Abi per lo sviluppo del territorio", il ciclo di incontri organizzati dall'Associazione bancaria italiana, farà tappa domani a Bari dalle 9.30 nel salone San Nicola della Camera di Commercio. L'obiettivo è analizzare il rapporto tra banche e mondo produttivo. Dopo i saluti del ministro per il Sud e il Pnrr Raffaele Fitto, e del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, seguirà un'intervista al presidente dell'Abi, Antonio Patuelli. L'evento proseguirà con la tavola rotonda 'Le banche e il territorio'. Chiuderà i lavori il direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini.

Parte del dibattito prenderà spunto dall'analisi dello scenario economico pugliese, caratterizzato da un mercato del credito vivace e da una condizione di bassa rischiosità. A dicembre 2022 - secondo i dati della Banca d'Italia elaborati dall'Abi - il totale dei prestiti nella regione ha fatto segnare una crescita del 3,1% su base annua, più elevata sia rispetto al totale nazionale (+1,8%) sia a quello del Mezzogiorno (+2,6%).

Con riferimento al solo segmento dei prestiti alle imprese, la Puglia (+2,3% annuo, sempre a dicembre 2022) si muove in linea con il resto del meridione (+2,2%) e meglio rispetto al totale dell'Italia (-0,4%). I prestiti alle famiglie a dicembre 2022 in Puglia sono cresciuti del 4,4%, con una dinamica superiore sia rispetto al Mezzogiorno (+3,8%) sia al totale nazionale (+4,0%).

Anche sul fronte della raccolta il quadro pugliese si conferma dinamico. A dicembre 2022 il totale dei depositi ha fatto segnare in Puglia un progresso su base annua dell'1,4%, a 79.084 milioni, dato in linea con il totale del meridione (+1,6%) e in controtendenza rispetto all'Italia (-0,7%). Nel segmento dei depositi delle famiglie si inverte la tendenza osservata sul totale dei depositi ed è la Puglia che fa segnare un progresso (+1,2%) superiore, pur lievemente, a quello del Sud (+1,1%) e anche al totale dell'Italia (+1,0% sempre a dicembre 2022). (ANSA).