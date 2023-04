Restauro dipinto Lavinia Fontana, progetto Coop Alleanza 3.0

(ANSA) - BOLOGNA, 11 APR - La prima tappa dell'edizione 2023 del progetto di Coop Alleanza 3.0 "Opera tua", in collaborazione con Fondaco Italia, ha selezionato per il restauro il dipinto di Lavinia Fontana 'Apparizione della Madonna col Bambino alle sante Caterina d'Alessandria, Margherita, Agnese, Orsola e Barbara', conservato alla Pinacoteca Nazionale di Bologna.

L'opera è stata scelta con il 58% delle preferenze, contro il 42% raccolto dall''Incoronazione di spine' di Lucrina Fetti del Palazzo Ducale di Mantova: i capolavori sono stati votati sul sito di Coop Alleanza 3.0 oppure tramite l'App Coop.

L'edizione di quest'anno del progetto è dedicata all'arte delle donne: tesori prodotti da artiste che nei secoli hanno dipinto, scolpito, espresso il proprio talento in epoche in cui anche la cultura, intesa come produzione artistica, era ad esclusivo appannaggio degli uomini. Lavinia Fontana (Bologna 1552 - Roma 1614) viene ricordata per essere stata la prima donna a dipingere una pala d'altare e per aver dipinto il primo nudo femminile in Minerva nell'atto di vestirsi.

"Opera tua", progetto avviato nel 2017, ha finanziato il restauro di 38 opere del patrimonio artistico italiano di tutte le epoche storiche, provenienti da istituzioni di tutti i territori in cui è presente la Cooperativa. Complessivamente Coop Alleanza 3.0, grazie a una quota dell'1% delle vendite ai soci di prodotti a marchio Coop, ha destinato all'iniziativa 830 mila euro in cinque edizioni. "Mi preme sottolineare l'importanza di iniziative come questa che stimolano e dimostrano l'interesse della collettività per lo straordinario patrimonio artistico del nostro paese, fatto cruciale per la sua sopravvivenza e prosperità, nella consapevolezza che quanto viene conservato nei musei è la nostra storia e appartiene a tutta la cittadinanza", afferma Maria Luisa Pacelli, direttrice della Pinacoteca Nazionale di Bologna. (ANSA).