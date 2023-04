Mattia (Pd), Coop cede punti vendita, posti di lavoro a rischio

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "La Coop cede gli oltre 54 punti vendita presenti nella nostra Regione a Federdistribuzione e a farne le spese saranno circa 800 lavoratrici e lavoratori del nostro territorio". È quanto afferma, in una nota, Eleonora Mattia, consigliera del Pd in regione Lazio.

"Dopo l'incontro avuto con i sindacati e gli esponenti datoriali - prosegue - emerge chiaramente il rischio di condizioni contrattuali peggiorative per i dipendenti del gruppo. Un rischio che nessuno, in questa delicata fase storica può permettersi".

"Per questo ho presentato un'interrogazione al Presidente della Regione Lazio Rocca e all'assessore competente per chiedere quali saranno i prossimi passi - sottolinea Mattia -.

Auspico che venga data una risposta tempestiva anche in considerazione del fatto che la prima cessione alla nuova proprietà avverrà il prossimo 16 aprile. Compito della politica è quello di salvaguardare i livelli occupazionali e retributivi di tante e tanti che producono ricchezza sul nostro territorio.

Da parte nostra continueremo a vigilare perché nessun tentativo rimanga intentato", conclude. (ANSA).