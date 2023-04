Lavoro: Uil, nel primo bimestre aumenta la cig in Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 11 APR - In Basilicata, "nel primo bimestre 2023 le ore di cassa integrazione e per gli altri strumenti con funzione di ammortizzatori sociali erogate sono state 11,5 milioni; è l'unica regione che registra un aumento del 130,7% in raffronto al primo bimestre 2022": lo ha detto il segretario generale della Basilicata della Uil, Vincenzo Tortorelli, citando dati del report Servizio lavoro, coesione e territorio della Uil.

"Tra le 30 province dove spicca il maggior incremento di ore - ha aggiunto - Potenza con 11,4 milioni di ore segna il più 180,8%. Le ore di cig sono quasi interamente assorbite dalla straordinaria con undici milioni complessive da gennaio a febbraio. I risultati del report coinvolgono principalmente Stellantis di Melfi, confermando le problematicità più volte evidenziate insieme alla Uilm e richiamando alla realtà il tema della transizione energetica con il nodo centrale delle auto elettriche. Se alla cig aggiungiamo le numerose domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio di Ape Sociale, la misura di flessibilità in uscita che consente di anticipare il pensionamento e il consistente numero di rapporti cessati per dimissioni volontarie, a diverso titolo, in rapporto alle interruzioni contrattuali, la situazione occupazionale diventa ancora più critica. Per questo la mobilitazione decisa da CGIL, CISL e UIL in questi due mesi di aprile e maggio con la manifestazione per le regioni del Sud indetta a Napoli il 20 maggio acquista un forte significato". (ANSA).