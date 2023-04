Francia: Berger, ok a riforma pensioni farebbe solo perdenti

(ANSA) - PARIGI, 11 APR - Il via libera alla riforma delle pensioni di Emmanuel Macron da parte del consiglio costituzionale di Parigi sarebbe una "vittoria di Pirro" per il governo, perché l'entrata in vigore del testo farebbe "soltanto dei perdenti": è quanto affermato oggi dal segretario generale del primo sindacato di Francia Cfdt, Laurent Berger.

La Corte costituzionale di Parigi è chiamata a pronunciarsi venerdì sulla contestata riforma previdenziale che innalza l'età pensionabile da 62 a 64 anni. Per Berger, il via libera "sarebbe una vittoria di Pirro pesante di conseguenze". Intervistato da Lci, il leader del principale sindacato di Francia ritiene inoltre che questo farebbe "solo dei perdenti", i lavoratori, "perché molti di loro saranno obbligati a lavorare due anni in più" e la "democrazia", verrebbe indebolita da questo episodio.

I sindacati hanno indetto una nuova mobilitazione nazionale contro la riforma previdenziale per giovedì prossimo 13 aprile, alla vigilia del cruciale pronunciamento della corte costituzionale. (ANSA).