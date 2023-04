Equo compenso verso il varo finale, oggi in Aula alla Camera

(ANSA) - ROMA, 11 APR - La proposta di legge di FdI e della Lega sull'equo compenso per le prestazioni dei liberi professionisti si avvia verso il via libera conclusivo: oggi pomeriggio, infatti, nell'Aula della Camera, si terrà la discussione generale sul testo, giunto a Montecitorio in terza lettura dal Senato, dove è passato il 22 marzo scorso all'unanimità.

E, infine, domani mattina i deputati voteranno il provvedimento che mira a proteggere gli autonomi, stabilendo, tra l'altro, che le imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché le aziende con più di 50 dipendenti, o con un fatturato di oltre 10 milioni debbano versare al professionista a cui affidano incarichi un compenso equo, ossia "proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro", nonché "conforme ai parametri ministeriali" per la determinazione delle remunerazioni. (ANSA).