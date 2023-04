Ddl capitali: sale a 1 miliardo la soglia per le Pmi quotate

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Sale da 500 milioni a 1 miliardo di euro la soglia per la classificazione delle Pmi quotate in borsa o nei mercati regolamentati. E' quanto prevede il Ddl capitali in esame oggi al Cdm che emenda in questo modo quanto disposto dal Tuf. Prevista anche la "dematerializzazione delle quote di Pmi, che potranno "esistere in forma scritturale" come previsto dal Tuf. (ANSA).