Crédit agricole for dream, vince anche progetto coop Trapani

(ANSA) - CATANIA, 11 APR - C'è anche un progetto della cooperativa sociale Pimlico, di Trapani, tra i 12 vincitori dell'iniziativa 'Crédit agricole for dream'. E' 'Giovani al Verde' e nasce dall'esigenza di contrastare l'esclusione sociale di persone svantaggiate potenziando la squadra di lavoro della cooperativa composta da giovani Neet in inserimento (inattivi), volontari e tutor. In particolare, sarà previsto un percorso di formazione professionalizzante nel settore dell'agricoltura che aumenterà la loro conoscenza e darà loro la possibilità di utilizzare mezzi e attrezzature di moderna concezione a basso impatto ambientale.

Il Gruppo Crédit Agricole ha collaborato con le fondazioni azioniste (Cariparma, Carispezia, Piacenza e Vigevano e Cassa di Risparmio di San Miniato), nella ricerca di idee innovative e accomunate dalle tematiche di inclusione sociale e lotta al cambiamento climatico. Quasi 160 candidature raccolte da tutta Italia sul portale CrowdForLife, la piattaforma di donation crowdfunding del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. Da queste grazie a una commissione multidisciplinare sono state selezionate le 12 progettualità vincitrici: progetti orientati al raggiungimento degli obiettivi 10 e 13 dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, ovvero l'inclusione, sostenendo azioni che assicurino pari opportunità e riducano le diseguaglianze, e la climate action, promuovendo azioni green per combattere il cambiamento climatico. Le 12 Associazioni selezionate potranno vedere realizzate le loro progettualità attraverso la pubblicazione delle loro raccolte fondi sul portale CrowdForLife. A sua volta Crédit Agricole Italia, insieme alle Fondazioni partner, sosterrà i singoli progetti raddoppiando le donazioni raccolte fino a un massimo del 50% dell'importo obiettivo di ogni raccolta fondi e, comunque, fino a esaurimento del plafond di 100 mila euro messo a disposizione per l'iniziativa (ANSA).