Cade un peso,operaia colpita alla testa in azienda tessile,grave

(ANSA) - SOMMA LOMBARDO (VARESE), 11 APR - Un'operaia di 51 anni è rimasta gravemente ferita mentre lavorava in un'azienda tessile di Somma Lombardo (Varese), intorno all'ora di pranzo di oggi.

A quanto emerso la donna sarebbe stata colpita da materiale di produzione di circa 4 chili che le è caduto sulla testa.

Trasportata in ospedale in elicottero, non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri e i tecnici di Ats. (ANSA).