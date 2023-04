Migranti: Coop, manutenzione hotspot non spetta a gestore

(ANSA) - LAMPEDUSA, 10 APR - "La manutenzione dell'hotspot non è incombenza dell'ente gestore. Il contratto tra la Prefettura di Agrigento e la ditta incaricata della manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura si è concluso 31 dicembre scorso e non è stato rinnovato". Lo spiega la cooperativa Badia Grande, che si occupa della gestione dell'hotspot di Lampedusa, in merito agli allacci abusivi fatti dai migranti per collegare e ricaricare i telefoni cellulari e alla perdita d'acqua in uno dei padiglioni dove gli ospiti mettono sotto carica i telefonini. (ANSA).