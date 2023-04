Migranti: bus inidonei al trasferimento, replica Coop

(ANSA) - LAMPEDUSA, 10 APR - "I pullman disponibili sono al momento tre. Uno funzionante da 9 posti, un altro con lo stesso numero di posti che ha avuto un guasto lunedì scorso e per il quale si attende di poter sostituire il pezzo di ricambio che dovrà arrivare dalla terraferma questa settimana. E un pullman da 55 posti che si è guastato sabato sera di cui, a causa del ponte pasquale, non è stato possibile effettuare la riparazione.

L'accensione anticipata, trattandosi di un pullman, mezzo che ha una parte di servizi pneumatici, è necessaria per consentire all'impianto di caricare l'aria compressa". Lo spiega, replicando, la cooperativa sociale Badia Grande che si occupa della gestione dell'hotspot di Lampedusa.

"La cooperativa Badia Grande è stata la prima a fornire un pullman gran turismo per il trasferimento degli immigrati dal molo all'hotspot e viceversa, nonostante non fosse previsto dall'appalto - puntualizza la nota - . I pullman da 55 posti messi a disposizione sono due, di cui uno è in uso. L'utilizzo di questi pullman sull'isola di Lampedusa è particolarmente difficile a causa della tipologia di strade che non rendono agevoli le manovre necessarie per effettuare il servizio di trasporto". (ANSA).