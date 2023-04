Istat: Bonafè(Pd),le opposizioni voteranno contro Blangiardo

(ANSA) - ROMA, 10 APR - "Tutte le opposizioni voteranno contro la nomina di Gian Carlo Blangiardo alla presidenza dell'Istat". Lo dichiara Simona Bonafè, deputata e capogruppo del Partito Democratico in Commissione Affari costituzionali alla Camera. Prosegue dunque lo stallo in Parlamento sulla conferma di Blangiardo al vertice dell'Istituto nazionale di statistica, con maggioranza e opposizione lontane dall'intesa.

L'accordo tra le diverse forze politiche è necessario per raggiungere il quorum di 2/3 dei voti nelle commissioni Affari costituzionali di Palazzo Montecitorio e Palazzo Madama, chiamate a esprimere un parere vincolante ai fini della nomina del presidente dell'Istat.

Alla Camera, l'ufficio di presidenza della commissione Affari costituzionali aveva già rinviato il voto di 10 giorni rispetto alla data del 30 marzo, termine entro il quale doveva essere espresso il parere. Il rinvio è possibile una sola volta.

