Romania: l'import di grano ucraino abbassa i prezzi, proteste

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Proteste sono esplose ieri in Romania dove migliaia di agricoltori hanno bloccato il traffico alle frontiere con trattori e camion e sollecitato l'intervento della Commissione europea sullo sfondo della crescente rabbia degli agricoltori per l'impatto delle importazioni di grano ucraino sul calo dei prezzi. Lo riporta il Guardian, precisando che a Bucarest circa 200 agricoltori hanno protestato davanti alla sede locale della Commissione europea, portando striscioni con la scritta: "Abbiamo rispettato le regole dell'Ue ma l'Unione europea ci ha ignorato". Grandi quantità di cereali ucraini, più economici di quelli prodotti nell'Ue, sono finiti negli stati dell'Europa centrale, con riflessi sui prezzi e sulle vendite.

Le prime proteste sono iniziate in Polonia e hanno portato alle dimissioni del ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale polacco, Henryk Kowalczyk, sostituito da Robert Telus. (ANSA).