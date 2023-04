Lavoro: Uil,concorrenza Gdo a Trieste ne minaccia la qualità

(ANSA) - TRIESTE, 08 APR - "Ben venga la nuova occupazione, ma prima di tutto bisogna vedere quale occupazione: se stabile o non stabile, se queste realtà fanno contrattazione aziendale, quale dignità di lavoro offrono questi esercizi alle persone".

E' l'intervento congiunto del segretario generale Uil del Friuli Venezia Giulia, Matteo Zorn, e del segretario generale UilTucs Matteo Calabrò, dopo l'annuncio di una nuova ondata di espansione a Trieste di esercizi della grande distribuzione organizzata e di grandi catene specializzate.

"Non siamo contrari a nuova occupazione e nuovo lavoro, ma il mercato è saturo e ora non fa altro che frammentarsi, esasperando la concorrenza tra le varie catene, alla ricerca della 'produttività' - aggiungono -. Unendo ciò alla liberalizzazione degli orari, si crea una ulteriore esasperazione della flessibilità e quindi un abbassamento delle condizioni di lavoro, in un settore in cui è già difficile conciliare i tempi di vita famigliare con quelli lavorativi".

