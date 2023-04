Istat: Liva,culle vuote in Fvg sono un 'successo' di Fedriga

(ANSA) - TRIESTE, 08 APR - "È proprio vero che ci aspettano altri cinque anni di sicura continuità, con tanta propaganda e pochi fatti: starà all'opposizione lavorare meglio per mostrare che il re, anzi il 'governatore' è nudo. A meno di una settimana dal voto i numeri fanno giustizia della grancassa elettorale: in Friuli Venezia Giulia le culle sono più vuote che in altre regioni ed è un 'successo' targato Fedriga". Lo afferma in una nota il segretario Pd Fvg Renzo Liva, dopo che l'Istat ha comunicato i dati demografici relativi al 2022, peggiori di sempre per il Fvg nel rapporto tra nuovi nati ogni mille abitanti.

"La vecchia legislatura si chiude e quella nuova si apre - evidenzia Liva - con gli stessi problemi che non sono mai stati affrontati, se non a chiacchiere. L'autonomia non è stata usata per rendere più attrattiva la regione e il welfare non aiuta abbastanza le giovani coppie. Ci chiediamo - aggiunge il segretario dem - se Confindustria, mentre domanda manodopera, farà notare a Fedriga che in Fvg non si viene per lavorare e che al contrario sono in aumento i pensionati. Finché questo sistema regge". (ANSA).