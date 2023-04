Fisco:Saccomanno,grazie a Lega parte la rottamazione quater

(ANSA) - CATANZARO, 08 APR - "Parte la rottamazione quater.

Con domanda che scade il 30 aprile 2023 i contribuenti possono risolvere le pendenze esistenti con l'Agenzia Entrate-Riscossione pagando il solo capitale e ottenendo la eliminazione di sanzioni, aggi e interessi. Il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione oppure con versamenti rateali scadenzati in cinque anni". Lo afferma, in una nota, Giacomo Francesco Saccomanno, commissario regionale della Lega Calabria.

"Uno strumento molto utile - aggiunge Saccomanno - per coloro che non sono riusciti, nel passato, anni 2000-2022, a far fronte alle richieste del fisco e che oggi possono definire le pendenze sia con una riduzione rilevante che in modo rateale. La Lega ha mantenuto la promessa elettorale di venire incontro alle esigenze dei cittadini e alla riduzione della pressione fiscale.

Ora si apre il nuovo percorso per un fisco più vicino e con la possibilità di un dialogo aperto con i contribuenti per sostenere questi e consentire una sistemazione definitiva della loro posizione e, quindi, poter ripartire con serenità per ogni percorso di investimenti e nuove attività. Questo, ripetesi, grazie a Matteo Salvini ed alla Lega che sono stati e saranno sempre accanto ai cittadini ed alle loro pregnanti esigenze".

(ANSA).