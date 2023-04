Confcooperative, 'a Pasqua in viaggio 2 italiani su 10'

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Nonostante le difficoltà del carovita, secondo Confcooperative gli italiani sono alla ricerca della normalità: 3 su 10 festeggeranno la Pasqua a casa in famiglia; altri 4 su 10 al ristorante e in agriturismo. In viaggio, quasi tutti in Italia, 2 italiani su 10, vale a dire circa 12 milioni di persone. Affari a gonfie vele per agriturismi, ristoranti e hotel sottolinea l'associazione, ma 4 strutture su 5 lamentano fortemente una mancanza di personale che ne vincola o limita le attività.

La spesa complessiva per la tavola, stima il centro studi di Confcooperative, sfiora 1,2 miliardi, 100 milioni meno del pre-covid e 150 milioni in più rispetto allo scorso anno. Un maggior costo, ma non una maggiore spesa dal momento che l'esborso è spinto dall'inflazione. (ANSA).