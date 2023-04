Abi: Roberto Fiorini presidente commissione regionale Lazio

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Roberto Fiorini, responsabile Regione Centro di UniCredit, è il nuovo Presidente della Commissione regionale Abi del Lazio. Lo si legge in una nota secondo cui la nomina è stata deliberata dal Comitato Esecutivo dell'Abi.

Nel corso della riunione di insediamento, sottolinea il comunicato, si è fatto il punto sull'attuale situazione laziale, evidenziando la volontà di proseguire sulla strada già tracciata della piena collaborazione con le istituzioni locali a sostegno delle imprese e delle famiglie del territorio.

Sulla base dei dati locali più aggiornati, il mercato del credito nel Lazio si è avviato a chiudere il 2022 con un totale prestiti in crescita del 3% sull'anno precedente. In particolare, il credito concesso alle imprese ha superato 74 miliardi (in aumento del 9,4%) e oltre 72 miliardi alle famiglie (in aumento del 4,7%). Nonostante la complessa congiuntura economica sul territorio il rapporto sofferenze/impieghi è sceso all'1,3%, con sofferenze per 4,9 miliardi. Superiori a 329 miliardi i depositi da parte della clientela, infine, segno di una costante fiducia dei risparmiatori.

"L'attività economica del Lazio - ha dichiarato Fiorini - nonostante il contesto sfavorevole, è stata interessata da una dinamica di crescita per buona parte del 2022, che ha interessato diversi segmenti: dai flussi turistici, al settore edile, alle esportazioni e in particolare il comparto dell'industria e dei servizi. Le banche lavorano per sostenere imprese e famiglie nel loro processo di sviluppo e la nostra attività di rappresentanza sul territorio è indirizzata proprio a confrontarsi con le realtà che rappresentano le diverse anime della nostra Regione - Istituzioni, soggetti economici e sociali. Facciamo questo lavoro attraverso un dialogo costante per promuovere sinergie tra finanza, imprese, famiglie e territori e stimolare ogni possibile fattore di crescita". (ANSA).