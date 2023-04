Tutela dei semi made in Italy, proposta Avasim

(ANSA) - PALERMO, 07 APR - Dopo la dieta mediterranea patrimonio Unesco e la cucina italiana candidata a diventarlo nel 2023, Avasim-Mamaseeds lancia la proposta di tutela del 'made in Italy dei semi'. Quello degli antichi semi italiani è un immenso settore, che comprende le varietà vegetali originarie del nostro Paese, come il grano, le brassicacee, gli ortaggi, la frutta, i vitigni, e le erbe officinali ancora coltivate grazie al lavoro di contadini e agricoltori custodi, che le hanno tramandate di generazione in generazione, mantenendole nella loro purezza originaria. Avasim, Consorzio fondato da Slow Flow srl, è da anni impegnata in azioni divulgative e attive a favore delle antiche sementi italiane, da tempo si parla di una norma che protegga non solo il processo di trasformazione enogastronomico italiano, ma ciò che vi è alla base: i semi autoctoni italiani, cioè non solo coltivati, ma nati in Italia.

"Si tratta di un caso tipico in cui un importante segmento del patrimonio nazionale colturale e culturale chiede immediato riconoscimento e protezione da parte del legislatore, anche in attuazione della recente modifica dell'art. 9 della Costituzione nel quale, alla tradizionale tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, si aggiunge la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni", affermano gli avvocati Alessia Montani e Fabrizio Luciani, fondatori di Avasim.

Questi temi saranno discussi in due convegni che Avasim promuove con due inziative, il 12 maggio a Noto nel Consorzio universitario mediterraneo in collaborazione con l'Accademia dei Georgofili, la Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia. E il 18 maggio a Roma, alla Biblioteca Casanatense, un secondo convegno sullo stato di attuazione del Pnrr. (ANSA).