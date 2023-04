Sait Coop dona 5.000 colombe a Banco alimentare e mense a Trento

(ANSA) - TRENTO, 07 APR - Il consorzio delle cooperative di consumo del Trentino, Sait Coop, ha donato oltre 5.000 colombe pasquali al Banco alimentare del Trentino Alto Adige, alla Mensa della provvidenza dei frati cappuccini e alla mensa gestita dalla cooperativa Punto d'incontro. Si è trattato - informa il consorzio - di un "piccolo gesto a sostegno alle famiglie e a tutte le persone del territorio in difficoltà, in questi giorni di festa".

Negli anni scorsi, il consorzio aveva donato le colombe ai lavoratori del comparto sanitario, che hanno affrontato la pandemia in prima linea.

Oltre 4.500 colombe sono state consegnate ai volontari del Banco alimentare, che le consegnerà alle persone e alle famiglie assistite quotidianamente. Altre 300 colombe andranno invece alla Mensa della provvidenza, che distribuisce la cena a persone senza casa o con problemi economici (per un totale di circa 160 nuclei famigliari), e alla mensa del Punto d'incontro, che offre ogni giorno il pranzo a chi non se lo può permettere. (ANSA).