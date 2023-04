Pasqua: Confcooperative, 1,2 miliardi di euro la spesa a tavola

(ANSA) - ROMA, 07 APR - "Sarà la Pasqua delle differenze. Dal tutto esaurito di chi compra la colomba extralusso da 50 euro a Milano, a chi in tavola non porterà alcun menù speciale, in alcuni casi, neanche l'uovo. Dopo la pandemia la guerra. E ora il cappio dell'inflazione che stritola il portafoglio". Secondo l'indagine del Centro studi di Confcooperative sulla Pasqua, la spesa complessiva per la tavola sfiora 1,2 miliardi, 100 milioni meno del pre covid e 150 milioni in più rispetto allo scorso anno. "Un maggior costo, ma non una maggiore spesa dal momento che l'esborso è spinto dall'inflazione", si legge in una nota.

Nonostante le difficoltà gli italiani sono alla ricerca della normalità: 3 su 10 festeggeranno la Pasqua a casa in famiglia; altri 4 su 10 al ristorante e in agriturismo. In viaggio, quasi tutti in Italia, 2 italiani su 10, vale a dire circa 12 milioni di persone. Affari a gonfie vele per agriturismi, ristoranti e hotel, ma 4 strutture su 5 lamentano fortemente una mancanza di personale che ne vincola o limita le attività. Stride, sempre più, la forbice delle diseguaglianze che si allarga per poco circa 10 milioni di italiani che vivranno una Pasqua di passione.

In famiglia o al ristorante trionferanno le eccellenze dell'agroalimentare made in Italy. A casa in 2 tavole su 3, trionferanno agnello e capretto. Bene i consumi di pesce che con la quaresima e i venerdì di magro sono aumentati del 30%. Tra le eccellenze enogastronomiche primeggeranno: il ricco tagliere di formaggi e salumi, vini, prosecchi e spumanti dei nostri vigneti. Così come il ricco assortimento dell'ortofrutta italiana anche se colpita da siccità e gelate delle ultime settimane. Con la "Pasqua bassa" e l'ondata di freddo, in aumento le grigliate e i consumi di uova di cioccolato (28 milioni rispetto ai 25 dello scorso anno) per i più piccoli e di colombe (23 milioni rispetto ai 21 dello scorso anno). Vince poi la tradizione dei dolci regionali, pastiera in testa nel carrello dei dolci. (ANSA).