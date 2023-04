Pasqua: Confcommercio, in Lombardia crescita superiore al 2019

(ANSA) - MILANO, 07 APR - Ottimismo per il turismo in Lombardia in vista del ponte di Pasqua e per il mese di aprile.

E' quanto annuncia la Confcommercio regionale che parla di "previsioni di crescita superiori al 2019" per effetto soprattutto dei ponti festivi e degli eventi legati a Bergamo e Brescia capitali della cultura.

"La spesa complessiva dei turisti italiani in regione - si legge in un'indagine di Swg commissionata da Confcommercio - dovrebbe attestarsi oltre i 200 milioni di euro", considerando anche che aprile risulta essere il terzo mese scelto dai 2 milioni di italiani che intendono visitare le due città, con il 24% dei turisti che non esclude di pernottare una o due notti.

Da sottolineare anche il ritorno dei turisti stranieri che in aprile spenderanno in media poco meno di 200 euro a testa al giorno.

In ripresa anche i laghi di Como e Garda dove per Pasqua sono previsti tassi di occupazione degli alberghi rispettivamente dell'85 e 80%. Per il pranzo pasquale invece i dati tendenziali per la Lombardia indicano 850mila coperti, in linea con il 2019, per una spesa complessiva prevista di 53 milioni di euro.

