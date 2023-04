Istat: Roccella, natalità criterio per ogni azione di governo

(ANSA) - ROMA, 07 APR - "La lotta all'emergenza demografica è una priorità assoluta di questo governo. Abbiamo iniziato a occuparcene dal primo giorno e continueremo a farlo con determinazione. Oltre alle azioni specifiche messe in campo dal mio ministero, la natalità è e sarà un criterio orientativo delle politiche in tutti i settori e dell'intero esecutivo". Lo afferma la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, EugenIa Roccella commentando i dati Istat sulla demografia. (ANSA).