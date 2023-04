Istat: Paglia, redistribuire ricchezza e alzare salari

(ANSA) - ROMA, 07 APR - "Nei giorni scorsi l'Istat ha scoperto l'acqua calda: chi poteva nell'ultimo anno ha bruciato i risparmi per continuare a vivere decentemente, ma ora non ce la fa più e comincia a tagliare anche i consumi base. Chi vive del suo lavoro se n'era già accorto mese dopo mese, perché l'ha vissuto sulla propria pelle. Il punto ora è che si fa".

Lo afferma il responsabile economia di Sinistra Italiana, Giovanni Paglia.

"O si accetta di vivere sempre peggio - prosegue Paglia- in un Paese sempre più povero, o ci si batte per redistribuire la ricchezza e alzare i salari. Questo in due parole significa patrimoniale e scala mobile". (ANSA).