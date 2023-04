Istat: italienweit höchste Geburtenrate inTrentino-Südtirol

(ANSA) - BOZEN, 7 APR - Der jüngste Istat-Bericht über die Geburtenrate in Italien zeigt auf, dass diese im vergangenen Jahr den niedrigsten jemals verzeichneten Stand erreicht hat.

Die Region Trentino-Südtirol weist mit einem Wert von 1,51 Kindern pro Mutter die höchste Geburtenrate im Staatsgebiet auf.

Die Regionen, Sizilien und Kampanien, weisen mit 1,35 bzw. 1,33 erheblich niedrigere Werte auf. In diesen Regionen sind die Mütter im Durchschnitt jünger.

Das Durchschnittsalter der Mütter liegt in Sizilien bei 31,4 Jahre und bei 32,1 Jahre in der Region Trentino-Südtirol.

Regionen mit einer ausgesprochen niedrigen Geburtenrate sind Molise und Basilicata mit einem Wert von 1,09 Kindern pro Frau.

Sardinien ist mit einem Wert von 0,95 im dritten Jahr in Folge die einzige Region mit einer Geburtenrate pro Mutter unter 1.

