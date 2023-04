Istat: Deeg, 'chi investe nelle famiglie investe nel futuro'

(ANSA) - BOLZANO, 07 APR - "Chi investe nelle famiglie, investe nel futuro". Lo ha dichiarato l'assessora alle politiche familiari della Provincia di Bolzano, Waltraud Deeg, commentando il Report dell'Istat sui dati demografici del 2022, secondo cui la regione con la fecondità più alta è il Trentino-Alto Adige con un valore pari a 1,51 figli per donna.

Sempre secondo i dati dell'Istat, a livello provinciale il primato della fecondità più elevata spetta all'Alto Adige con 1,65 figli per donna.

"Non sono, però, solo i contributi alle famiglie a favorire le nascite - ha avvertito Deeg - Oltre ad una politica attenta alle famiglie, sono molto importanti anche gli spazi abitativi per le famiglie e le strutture per l'infanzia come gli asili nido o altre forme di assistenza. Infine - ha concluso l'assessora - è necessario un modello culturale di accettazione da parte dell'intera società". (ANSA).