Confindustria, in Valle d'Aosta aumenta fiducia imprenditori

(ANSA) - AOSTA, 07 APR - L'indagine previsionale tra le imprese valdostane relativa al secondo trimestre 2023 restituisce indicatori in crescita. E' quanto si legge in una nota di Confindustria Valle d'Aosta, precisando che allo studio ha risposto oltre il 20% del campione. "Questi dati - spiega Francesco Turcato, presidente di Confindustria Valle d'Aosta - ci parlano di un clima di sostanziale fiducia per i nostri imprenditori. Le cose vanno meglio rispetto agli anni passati.

Bisogna quindi continuare con coraggio a perseguire consolidamento e sviluppo della crescita". "A pesare sulle prospettive del nostro tessuto imprenditoriale - prosegue - sembrano essere soprattutto i fattori esterni. Dopo la pandemia e la guerra in Ucraina, ora il nostro territorio si prepara a un altro salto nel vuoto, quello delle chiusure del traforo del Monte Bianco per 72 mesi di qui al 2040" (ANSA).