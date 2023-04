Trasporti: Confindustria, fare corsie emergenza in Autopalio

(ANSA) - FIRENZE, 06 APR - "L'Autopalio è il cuore dei trasporti ed arteria di importanza vitale per tutta la Toscana ma ci sono degli interventi da fare: le corsie di emergenza, che servono, e il completamento dello svincolo di San Casciano Nord, visto che manca da sempre l'uscita per chi proviene da Siena verso Firenze, che permetterebbe di diluire il traffico pesante, infine anche il completamento della nuova uscita Falciani-Scopeti". Lo ha evidenziato il presidente di Confindustria Fiorentina Sud - Chianti, Claudio Tongiani, al consiglio direttivo della sezione territoriale ponendo il tema della Firenze-Siena.

"Il ritardo infrastrutturale - ha anche sottolineato richiamandovi l'attenzione - è il principale freno allo sviluppo del territorio e il nostro Chianti è pericolosamente indietro: è un male per l'economia turistica, che è trainante, ma anche per tutte le industrie". Per Tongiani, a questo "si aggiunge il pericoloso ritardo nelle infrastrutture ferroviarie, sia sulla direttrice Firenze-Siena, sia da Siena verso la Costa e in particolar modo verso Livorno, che è il porto di riferimento della regione". (ANSA).