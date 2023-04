Siccità, Confcooperative 'bene decreto, ora avviare dialogo'

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Il decreto siccità approvato dal consiglio dei ministri "è un segnale di grande attenzione per il paese e, in particolare, per il settore agroalimentare che da tempo denuncia le conseguenze della grave crisi idrica che sta colpendo il nostro sistema produttivo. La scelta di attribuire a un Commissario straordinario i più ampi poteri di intervento incontra il nostro più ampio sostegno". E' quanto afferma Maurizio Gardini presidente di Confcooperative il quale auspica "che la cabina di regia istituita presso palazzo Chigi e il Commissario straordinario dialoghino con le organizzazioni di rappresentanza al fine di rendere piu rispondenti alle esigenze del settore agricolo gli interventi da realizzare. Sarebbe altrettanto fondamentale - conclude Gardini - il coinvolgimento delle stesse organizzazioni nell'ambito degli Osservatori distrettuali che saranno creati presso le Autorità di bacino al fine di una migliore ricostruzione dei fabbisogni dei vari settori". (ANSA).