Siccità: Confartigianato, bene l'intervento, imprese in affanno

"Ben venga un provvedimento che affronta in maniera strutturale la crisi idrica conseguente alla siccità che sta duramente colpendo le imprese italiane".

Così il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, commenta il decreto legge sull'emergenza siccità approvato dal Consiglio dei ministri.

"Sono necessari . sottolinea Granelli - interventi sistemici e coordinati per migliorare la gestione delle risorse idriche, per fronteggiare gli aspetti di fragilità legati all'alto rischio idrogeologico e per contribuire alla riqualificazione del territorio italiano in cui sono diffusamente radicate le nostre imprese".

Infatti, secondo una rilevazione di Confartigianato, "principalmente nel centro-nord sono ben 91mila le aziende manifatturiere water intensive, con 1.108.000 addetti, che maggiormente risentono della crisi idrica. Di queste, 55mila sono le imprese artigiane in cui lavorano 246mila addetti".

