Sfruttamento lavoro,sequestrato laboratorio tessile veronese

(ANSA) - VERONA, 06 APR - La Guardia di Finanza di Verona ha sequestrato un laboratorio tessile nella zona industriale di San Giovanni Lupatoto. Le Fiamme Gialle avevano notato, in orari serali e notturni, diversi operai intenti alla cucitura e stiratura di capi di abbigliamento all'interno del capannone.

Così sono scattati i controlli con gli ispettori dello Spiasl dell'Ulss 9. Sono state accertate gravi violazioni alle norme in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro e condizioni lavorative e alloggiative dei dipendenti palesemente indecorose e degradanti. Una porzione dello stabile era stata adibita a dormitori per gli operai e un locale, in pessime condizioni igienico-sanitarie, era stato destinato a luogo dove preparare i pasti.

Le Fiamme Gialle hanno rinvenuto negli stessi locali vini pregiati e capi di abbigliamento recanti note griffe, individuando nelle adiacenze del capannone costose autovetture riconducibili ai titolari della ditta individuale che sono stati denunciati per "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". I locali commerciali sono stati sottoposti a sequestro.

