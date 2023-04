Proteste contro riforma pensioni, prime tensioni a Parigi

(ANSA) - PARIGI, 06 APR - Prime tensioni a Parigi a margine dell'undicesima giornata di scioperi e manifestazioni nazionali contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron. La polizia di Parigi ha messo in guardia sulla presenza di un "gruppo a rischio", presente lungo il Boulevard Montparnasse, all'angolo con la rue Vavin, nel cuore della rive gauche parigina.

La giornalista di Le Figaro presente sul posto, Jeanne Fayol, spiega che "un gruppo è al centro di uno scontro che si va preparando" sul posto. "I botti si moltiplicano e (i facinorosi) lanciano oggetti contro i gendarmi Crs, appostati all'angolo di una strada". Sempre secondo Le Figaro, elementi radicali lanciano oggetti contro la celebre brasserie La Rotonde, tra i ristoranti preferiti di Emmanuel Macron dove l'allora candidato all'Eliseo festeggiò i risultati nel primo turno presidenziale nel 2017. Il ristorante è ora protetto da un muro di agenti in tenuta antisommossa.

Al momento, sono 8 le persone fermate a margine del corteo nella capitale, 1330 i controlli realizzati dalla polizia prima della partenza della manifestazione. Tensioni tra manifestanti e polizia anche in altre città di Francia come Nantes. (ANSA).