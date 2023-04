Pedemontana, Bertin (Confcommercio) 'opera indispensabile'

(ANSA) - VENEZIA, 06 APR - Il collegamento diretto tra Pedemontana veneta e autostrada A27 "era atteso da tempo, quindi oggi è giusto festeggiare. L'alternativa alla mobilità ordinaria diventa ancora più utile e i trasporti potranno viaggiare ancora più veloci da una parte all'altra della regione". Lo ha detto il presidente di Confcommercio regionale Patrizio Bertin, che è anche delegato nazionale alle Infrastrutture dell'associazione di categoria, sottolineando che "la Pedemontana è un'infrastruttura indispensabile per l'economia veneta e poco per volta sta diventando realtà".

"Con il nuovo innesto - ha rilevato Bertin - diventerà senz'altro più appetibile. L'augurio è venga sempre più utilizzata, aiutandone la sostenibilità economica. Crediamo sia anche questione di abitudine". Il presidente di Confcommercio del Veneto ha concluso ricordando che "nell'incontro avuto che di recente con il presidente Zaia, che ringraziamo per aver raggiunto quest'altro risultato, abbiamo parlato anche di Pedemontana: un aspetto tutt'altro che secondario è la rassicurazione sul potenziamento della copertura telefonica che al momento è migliorabile. Un altro tassello del puzzle per un'opera chiesta dalle associazioni di categoria e che farà viaggiare il Veneto verso il futuro". (ANSA).