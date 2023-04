Istat, vola la spesa dei comuni contro la povertà nel 2020

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Con la pandemia esplode la spesa per l'area povertà, disagio adulti e persone senza dimora, con un aumento del 72,9% nel 2020 rispetto al 2019, secondo il report dell'Istat 'La spesa dei comuni per i servizi sociali' .

"L'emergenza sanitaria ha cambiato la spesa sociale dei comuni con un picco per il contrasto alla povertà: è aumentata del 72,9% (da 555 a 959 milioni) la spesa per l'area povertà, disagio adulti e persone senza dimora (dal 7,4% al 12,2% della spesa complessiva)", si legge nel comunicato.

Risultano in forte crescita i contributi a sostegno del reddito con 377.000 beneficiari nel 2020. E sono 743mila i beneficiari dei buoni spesa per emergenza alimentare (21.500 nel 2019). Risulta in calo del 5,9% invece la spesa per l'assistenza ai disabili e si riduce (-1,7%) anche la spesa per i servizi rivolti agli anziani. (ANSA).