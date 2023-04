Istat: Fratoianni (Avs), governo non fa nulla per arginare crisi

(ANSA) - ROMA, 06 APR - "Gli stipendi degli italiani continuano a calare, e i profitti delle aziende aumentano. Di fronte a questa ingiustizia il governo fa finta di niente.

Servono salario minimo, scala mobile per pensioni e stipendi, più tasse per i più ricchi. Calano gli stipendi degli italiani, aumentano i profitti delle aziende.

E una parte consistente dell'aumento dei prezzi dei beni di consumo dipende dalla speculazione delle aziende, che hanno incassato profitti senza precedenti scaricando sui cittadini un peso molto maggiore dell'aumento delle materie prime. Lo dice la Bce e ora anche l'analisi di Istat". A sottolinearlo su Fb è il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

"Quindi - aggiunge - oltre all'inflazione, anche le aziende hanno approfittato del momento di difficoltà per aumentare i prezzi. Un'ingiustizia vergognosa, che ricade sulla spalle degli italiani, che nel 2023 spendono oltre 2.900 euro in più, per fare la vita di sempre".

"La cosa peggiore è che di fronte a questa ingiustizia - prosegue il leader di SI - il governo non fa assolutamente nulla, mentre ci sarebbe bisogno di alzare gli stipendi e le pensioni degli italiani e tassare gli extra profitti delle aziende, che hanno accumulato guadagni indebiti".

"Continuano a far finta di nulla al governo - conclude Fratoianni - ma noi non ci stanchiamo di ripetere ogni giorno ciò di cui questo Paese ha bisogno: salario minimo legale, scala mobile per stipendi e pensioni, più tasse per i ricchi e più servizi per famiglie e cittadini". (ANSA).