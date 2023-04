Fisco: Valentini, 'lavoriamo sulle risorse per ridurre il cuneo'

(ANSA) - ROMA, 06 APR - La richiesta di tagliare il cuneo fiscale per le imprese "credo che si stia cercando di soddisfarla. Le imprese chiedono uno sgravio maggiore sul cuneo fiscale ma come tutti i governi dobbiamo fare i conti con il possibile". Lo ha detto il viceministro alle Imprese e al Made in Italy, Valentino Valentini, a SkyTg24 economia, commentando la richiesta del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, di tagliare il cuneo fiscale. "Cerchiamo - ha aggiunto - di andare in direzione di liberare più forze, dare più certezza alle imprese per gli adempimenti fiscali, un fisco più amico e via via che si liberano risorse ridurre ancora il cuneo fiscale".

